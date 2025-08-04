U Bratuncu uhapšena jedna osoba osumnjičena za iskorištavanje djece za pornografiju

Policija iz Zvornika u nedjelju je na području Bratunca uhapsila osobu inicijala S.H. iz jer se sumnjiči da je izvršilo krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju.

- Po Naredbi Osnovnog suda Srebrenica, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, istog dana izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata i pokretnih stvari koje koristi navedeno lice i tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku - saopćeno je iz Policijske uprave Zvornik.S

Sve dalje mjere i radnje na dokumentovanju tog predmeta preduzimaju se pod nadzorom nadležnog tužilaštva.