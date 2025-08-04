Teška nesreća na granici Slovenije i Italije: Žena poginula, muž izvlačio dijete iz zapaljenog automobila

Itaijanski mediji javljaju da je u sudaru dva automobila, koji se dogodio u nedelju ujutru u blizini granice Slovenije i Italije, poginula je državljanka Srbije, a više osoba je povrijeđeno, među kojima njen suprug i osmogodišnja kćerka.

Prema njihovim riječima, dva automobila ulazila su na italijansku teritoriju iz Slovenije, vozeći se posljednjim dijelom slovenačkog autoputa H4 i italijanskom obilaznicom A34 prema Vileseu, prenosi Swissinfo.

Prilikom prelaska bivšeg graničnog prelaza Sant’Andrea, terenac marke BMW primjetio je prisustvo kontrolnog punkta granične policije i naglo usporio. Mercedes, koji je išao iza, nije uspio da zakoči na vrijeme i došlo je do žestokog sudara, što je izazvalo pucanje rezervoara za gorivo na BMW-u.

Kako navode, zbog prosipanja goriva i varnica usljed inercije, vozilo koje je udarilo otpozadi se zapalilo i okrenulo.

Vozač, državljanin Srbije, uspio je da izađe iz vozila i spasi svoju osmogodišnju kćerku, koja je zadobila tešku povredu stomaka i helikopterom je prebačena u bolnicu u Udinama sa teškim povredama.

Međutim, vozačeva supruga, 32-godišnja Srpkinja, vjerovatno ošamućena udarom, nije reagovala na pozive svog muža i ostala je zarobljena u zapaljenom vozilu.

Od dvojice muškaraca koji su putovali u mercedesu koji se sudario, jedan je zadobio povredu karlice i prebačen je u bolnicu u Udinama, dok je drugi zadobio povrede donjih ekstremiteta i prebačen je u bolnicu u Gorici, javljaju italijanski mediji.