Nakon smrti doktorice Aide Softić (33) kod Foče: Inspektori izašli na lice mjesta

Nakon što je u srijedu u obrušavanju stijene na magistralnom putu Foča – Sarajevo tragično stradala doktorica Aida Softić (33) iz Sarajeva, na teren je upućen saobraćajni inspektor iz Inspektorata Republike Srpske.

Kako pišu Nezavisne novine, inspekcija je utvrdila da “nije bilo propusta” u pogledu održavanja puta i postojanja zaštitne mreže na lokaciji nesreće.

U dogovoru sa postupajućim okružnim tužiocem, inspektor je 1. augusta izvršio nadzor nad dionicom gdje se dogodila tragedija, potvrdili su iz Inspektorata.

Iz Inspektorata navode da se radi o specifičnoj konfiguraciji terena, te su odroni česta pojava.

- Nakon nezgode koja se dogodila 2023. godine, tunel u kome se desio nesrećni događaj je srušen" - navode iz Inspektorata RS-a za.

Nakon pogibije doktorice Aide Softić, zatražena je hitna rekonstrukcija puta Foča - Sarajevo, koji je ocijenjen kao "trenutno najnebezbjedniji put u BiH".

Naime, načelnici opština od grada Istočno Sarajevo do Višegrada traže da se sredstva od akciza preusmjere za rekonstrukciju ovog puta.

Podsjetimo, na magistralnom putu Foča - Sarajevo, 28. novembra 2023. godine usljed odrona u tunelu poginuo vozač kamiona.