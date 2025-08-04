TRAGEDIJA

"Avaz" saznaje: Uhapšen vlasnik bika koji je usmrtio muškarca na koridi kod Donjeg Vakufa!

Bik je usmrtio Medagu Ganibegovića koji je prvi put prema našim saznanjima došao na koridu, a inače je penzioner iz Austrije

S mjesta gdje se dogodila tragedija. Avaz

Piše: Amila Ovčina

4.8.2025

Dvije osobe uhapšene su u mjestu Kutanja, na području općine Donji Vakuf nakon što je bik napao i usmrtio muškarca, nezvanično saznaje portal "Avaza".

Kako je rečeno iz MUP-a SBK, jučer oko 13:05 sati u PS Donji Vakuf, obratio se voditelj osiguranja sportskog natjecanja bikova u mjestu Kutanja, općina Donji Vakuf i prijavio da je oko 12,40 sati došlo do nesretnog događaja u kojem je jedan od bikova teško povrijedio osobu G.M. rođen 1954. godine iz Šipova.

- Povrijeđeni je hitno prevezen u Dom zdravlja Donji Vakuf, gdje je utvrđeno da se radi o teškim tjelesnim povredama koje su prouzrokovale smrtni ishod – navode iz MUP-a SBK.

U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom policijski službenici Sektora kriminalističke policije, OKP PU Jajce poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u vezi navedenog događaja.

Podsjetimo, kako je portal "Avaza" ranije objavio, bik je usmrtio Medagu Ganibegovića. Nesretni muškarac je prvi put prema našim saznanjima došao na koridu, a inače je penzioner iz Austrije. 

Kako je za "Avaz" izjavio Azem Čauš, koji je voditelj koride, ovo se nije desilo u samoj areni, nego je vlasnik bika nakon borbe vodio ga prema kamionu.

Tom prilikom je naišao prolaznik kojeg je bik udario rogom i on je podlegao povredama. Kako je izjavio Čauš, prolaznik je naišao kada se sve desilo.

- Nije se desilo na koridi, već 500 metara od arene. Čovjek je ušao u prostor gdje se naplaćuju karte, a vlasnik je vodio bika do kamiona nakon što je završio borbu, do prikolice. Oni su se susreli, bik je okrenuo glavu i udario ga gdje nije trebao. Pogodio ga je u arteriju i čovjek je iskrvario na putu bolnice – kazao je za naš medij Čauš.

