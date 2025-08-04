NIJE ŽIVOTNO UGROŽENA

Užas u Ljubuškom: Petogodišnji dječak iz puške ranio sestru

Policijski službenici su po nalogu tužioca ispitali svjedoke, s ciljem utvrđivanja na koji način se puška našla kod djece i koje odgovoran za incident

Policijska stanica Ljubuški. MUP

A. O. / Bljesak.info

4.8.2025

Petogodišnji dječak iz Ljubuškog tokom "igre" hicem iz puške je ranio godinu mlađu sestru, prijavljeno je policiji.

Kako je za Bljesak.info potvrdio dežurni tužilac Tužilaštva ZHK, djevojčica je preživjela ranjavanje i trenutno se nalazi izvan životne opasnosti.

- Policijski službenici su po nalogu tužioca ispitali svjedoke, s ciljem utvrđivanja na koji način se puška našla kod djece i koje odgovoran za incident - rekli su u Tužilaštvu.

Iako je portal "Avaza" kontaktirao MUP ZHK i Kantonalno tužilaštvo ZHK, nismo dobili potvrdnu informaciju.

