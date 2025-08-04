Užas u Ljubuškom: Petogodišnji dječak iz puške ranio sestru

Petogodišnji dječak iz Ljubuškog tokom "igre" hicem iz puške je ranio godinu mlađu sestru, prijavljeno je policiji.

Kako je za Bljesak.info potvrdio dežurni tužilac Tužilaštva ZHK, djevojčica je preživjela ranjavanje i trenutno se nalazi izvan životne opasnosti.

- Policijski službenici su po nalogu tužioca ispitali svjedoke, s ciljem utvrđivanja na koji način se puška našla kod djece i koje odgovoran za incident - rekli su u Tužilaštvu.

Iako je portal "Avaza" kontaktirao MUP ZHK i Kantonalno tužilaštvo ZHK, nismo dobili potvrdnu informaciju.