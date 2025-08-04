POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Detalji o drami u Ljubuškom: Tokom igre u porodičnoj kući dječak (5) upucao sestru (4) iz zračne puške

Policijski službenici po naredbi tužitelja ispituju svjedoke u cilju utvrđivanja na koji način se puška našla nadohvat djece i ko ju je tu ostavio

Reagovala policija. Jabuka TV (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

4.8.2025

Petogodišnji dječak upucao je sestru mlađu od njega godinu dana tokom igre u porodičnoj kući, kada je u jednom momentu došlo do pucnja iz zračne puške, potvrđeno je za portal „Avaza“.

- O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužitelj Josip Aničić, koji je ovlastio policijske službenike da izvrše uviđaj na mjestu događaja. Prema trenutnim informacijama brat (2020.) i sestra (2021.) su se igrali u porodičnoj kući i u jednom momentu je došlo do opaljenja iz zračne puške. Policijski službenici po naredbi tužitelja ispituju svjedoke u cilju utvrđivanja na koji način se puška našla nadohvat djece i ko ju je tu ostavio – potvrdila je za portal „Avaza“ Petrunjela Matijević, viša stručna saradnica - pravnica i službenica za odnose s javnošću Kantonalnog tužilaštva ZHK, Široki Brijeg.

Podsjećamo, djevojčica je preživjela ranjavanje i trenutno se nalazi izvan životne opasnosti.

# DJEČAK
# LJUBUŠKI
# KANTONALNO TUŽILAŠTVO ZHK
