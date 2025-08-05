Užas u Živinicama: Pijan vozio i udario ženu, poginula na licu mjesta, uhapšen je

U Živinicama se desila saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala pješakinja, potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a TK. Vozač je bio u alkoholiziranom stanju.

- Dana, 5.8.2025. godine oko 03:45 sati na dijelu magistralnog puta M 18, grad Živinice (u blizini Omege) dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je V.H., rođen 1999. godine iz Kladnja upravljajući putničkim motornim vozilom "Passat" ostvario kontakt sa pješakinjom (2006) koja je smrtno stradala.

Uviđaj su na mjestu događaja, pod nadzorom i uz prisustvo tužioca Kanonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, izvršili policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice. Izvršenim alkotestiranjem vozača utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,94 promila. Vozaču je oduzeta sloboda i isti je priveden u službene prostorije PU Živinice. U toku je rad na dokumentovanju navedene saobraćajne nezgode, pod nadzorom kantonalnog tužioca - kazali su iz MUP-a TK.

Nakon završenog uviđaja saobraćaj je na ovoj dionici magistralnog puta normalizovan.