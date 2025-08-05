TRAGEDIJA

Prve fotografije s lica mjesta: Pijan usmrtio ženu u Živinicama

Vozaču je oduzeta sloboda i isti je priveden u službene prostorije PU Živinice

S lica mjesta. Živinički Hunjer

Piše: Dženana Redžepagić

5.8.2025

Rano jutros u 3:34 u Živinicama, smrtno je stradala pješakinja koju je vozilom usmrtio vozač iz Kladnja u alkoholiziranom stanju, kako je ranije javio "Avaz" nakon što je informaciju potvrdio MUP TK. Vozač je priveden u službene prostorije PU Živinice.

- Dana, 5.8.2025. godine oko 03:45 sati na dijelu magistralnog puta M 18, grad Živinice (u blizini Omege) dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je V.H., rođen 1999. godine iz Kladnja upravljajući putničkim motornim vozilom "Passat" ostvario kontakt sa pješakinjom (2006) koja je smrtno stradala.

Uviđaj su na mjestu događaja, pod nadzorom i uz prisustvo tužioca Kanonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, izvršili policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice. Izvršenim alkotestiranjem vozača utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,94 promila. Vozaču je oduzeta sloboda i isti je priveden u službene prostorije PU Živinice. U toku je rad na dokumentovanju navedene saobraćajne nezgode, pod nadzorom kantonalnog tužioca - kazali su iz MUP-a TK.

Nakon završenog uviđaja saobraćaj je na ovoj dionici magistralnog puta normalizovan.

# PJEŠAKINJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# ŽIVINICE
