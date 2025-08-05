Uhapšen Sarajlija zbog marihuane: Pronađeno čak 30 stabljika kanabisa

Policijski službenici Federalne uprave policije, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po nalogu Općinskog suda u Sarajevu, proveli su operativnu akciju na području Kantona Sarajevo, u okviru koje je uhapšena jedna osoba zbog sumnje na uzgoj marihuane.

Lice inicijala A.Š. (1963) lišeno je slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Izvršen je pretres stambenih i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni, tom prilikom je pronađeno i oduzeto ukupno 30 stabljika biljke koje svojim izgledom asociraju na drogu kanabis sativa, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem ovog krivičnog djela.

Uhapšena osoba je sprovedena u službene prostorije Federalne uprave policije u Sarajevu, gdje je nad njom provedena kriminalistička obrada.

Nakon toga, A.Š. će biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uz službeni izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.