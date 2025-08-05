Oglasilo se tužilaštvo nakon smrti radnika u Bijeljini

Nakon što je jučer u Bijeljini tragično preminuo radnik tokom izvođenja radova u centru grada, oglasili su se iz tužilaštva. Nesreća se dogodila u ulici Miloša Crnjanskog, a smrtno je stradao muškarac sa područja Ugljevika.

Prema zvaničnom saopćenju Policijske uprave Bijeljina, 4. augusta u 10:25 sati prijavljeno je da je na radnoj mašini – dizalici, u pomenutoj ulici, zatečen muškarac inicijala R.D. (39) bez znakova života.

Kako je saopšteno, nesreća se dogodila tokom izvođenja radova na dekorativnoj instalaciji u pješačkoj zoni, poznatoj kao “Ulica kišobrana”. Uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici PU Bijeljina, u prisustvu dežurnog tužioca i vještaka elektro struke.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini naložio je obdukciju tijela radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti. Preduzimaju se i druge mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Prema nezvaničnim informacijama, radnik je navodno nastradao usljed strujnog udara, ali će obdukcija i dalja istraga dati konačne odgovore.

Iz Tužilaštva su naveli da, u interesu istrage, u ovom trenutku ne mogu davati više informacija.