POLICIJSKA AKCIJA

Zaplijenjena veća količina droge u Zenici, uhapšena jedna osoba

Zaplijenjena droga. MUP ZDK

FENA

5.8.2025

Policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave u Zenici uhapsili su osobu inicijala M.E, rođenu 1987. godine iz Zenice, zbog nezakonitih aktivnosti koje se dovodi u vezu sa zloupotrebom droga.

Na osnovu naredbe Općinskog suda u Zenici izvršen je pretres stana koji je koristi uhapšenik u zeničkoj ulici Prve zeničke brigade.

Pronađena su dva upakovana sadržaja biljne materije, ukupne težine 1680,67 grama, koja svojim izgledom asocira na drogu. Sporna materija je fotografisana, izuzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će biti korištena kao dokazni materijal u daljnjem postupku.

Prilikom pretresa M.E. je uhapšen i nad istim je zavedena kriminalistička obrada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" iz Krivičnog zakona Federacije BiH.

Policijskom akcijom je, pored zapljene značajne količine droge, spriječeno daljnje nezakonito djelovanje osumnjičene osobe u prodaji droge krajnjim konzumentima i ostvarivanju veće protivpravne imovinske koristi, saopćeno je iz Odsjeka za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje ZDK-a.

# DROGA
# ZENICA
# MARIHUANA
# MUP ZDK
