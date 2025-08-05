Pijani vozač usmrtio Ajlu Nuhanović (19) iz naselja Vukovije kod Kalesije

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Živinicama, život je izgubila Ajla Nuhanović, rođena 2006. godine, iz naselja Vukovije kod Kalesije.

Nesreća se dogodila u 3:34 sata na magistralnom putu M18, u blizini restorana Omega, kada je na Ajlu, dok je prelazila cestu, naletjelo vozilo marke "Passat" kojim je upravljao V. H. (1999) iz Kladnja.