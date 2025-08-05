Pijani vozač usmrtio Ajlu Nuhanović (19) iz naselja Vukovije kod Kalesije

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Živinicama, život je izgubila Ajla Nuhanović, rođena 2006. godine, iz naselja Vukovije kod Kalesije.
Nesreća se dogodila u 3:34 sata na magistralnom putu M18, u blizini restorana Omega, kada je na Ajlu, dok je prelazila cestu, naletjelo vozilo marke "Passat" kojim je upravljao V. H. (1999) iz Kladnja.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je vozač u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola. Nakon nesreće, priveden je u službene prostorije Policijske uprave Živinice.
- Petog augusta 2025. godine oko 3:45 sati, na dijelu magistralnog puta M18, u gradu Živinice, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je vozač V. H., rođen 1999. godine iz Kladnja, upravljajući putničkim motornim vozilom 'Passat', ostvario kontakt s pješakinjom (2006), koja je smrtno stradala", saopćeno je iz MUP-a TK.
Istragu o okolnostima nesreće preuzela je dežurna kantonalna tužiteljica, a vozač će biti zadržan na daljnjem kriminalističkom ispitivanju.
Ajla Nuhanović imala je samo 19 godina.