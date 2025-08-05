Stravičan slučaj: Ovo je dječak (13) koji je pokušao zaklati nanu i majku, imao je dva noža

Trinaestogodišnji dječak inicijala K.S., iz sela Genja kod Đera u Mađarskoj, uhapšen je zbog sumnje da je u nedjelju pokušao da prekolje majku (47) i nanu (68).

On je učenik 8. razreda škole u Đeru i odličan je đak. Zločin je do srži potresao mirno selo, a policija i dalje pokušava da ustanovi šta se dogodilo kobne noći 3. avgusta u porodičnoj kući K.S. i zašto je dječak sa dva specijalna noža, karambita, pokušao da presudi majci koja je čitav život posvetila njegovom odgajanju, i nani koja im je bila u posjeti.

Otac bio na poslu

Kako prenosi Telegraf.rs, dječak je sam pozvao policiju oko 2 sata ujutro i kazao da je ubio majku i teško povrijedio nanu. Sve se odigralo dok je otac bio na poslu. Kada su na lice mjesta stigle patrole u kući su zatekli jeziv prizor. Krvi je bilo po podu i krevetima, a dvije žene su jedva disale. One su, sa teškim povredama u predjelu vrata prevezene u bolnicu, gdje se ljekari bore za njihove živote.

Prema riječima izvora, majka je imala i druge posjekotine po tijelu, koje je vjerovatno zadobila pokušavajući da se odbrani od pomahnitalog sina. Baba nije mogla da pruži otpor, jer je nekoliko dana ranije slomila ruku i bila je u gipsu. Upravo zbog toga je došla da neko vrijeme bude sa kćerkom, zetom i unukom, jer nije mogla sama da se brine o sebi.

Motiv se utvrđuje

U pitanju je dobrostojeća i navodno mirna porodica. Policija i dalje pokušava da ustanovi šta je tačno motiv ovog zločina koji je do srži potresao mještane sela.

- Osumnjičeni maloljetnik nije negirao zločin, ali je motiv i dalje predmet istrage. Provjeravamo da li je bilo nekog zlostavljanja u školi. Navodno situacija u kući nije bila idealna, jer je bilo svađe maloljetnika sa roditeljima - naveli su iz tužilaštva ne navodeći šta je bio motiv svađa roditelja i sina.

Živjeli normalnim životom

Porodica se prije nekoliko godina doselila u selo zbog toga očevog posla, koji je u blizini. Porodica je živjela povučeno i nisu bili previše bliski sa komšijama.

- Ta žena je kuću i dvorište držala tako uređeno, bilo je prelijepo. O dječaku je brinula sa mnogo ljubavi. Zaledila sam se kada sam vidjela policiju u dvorištu. Molila se bogu da svi prežive - rekla je jedna od komšinica iz ulice.

Drugi komšija je također imao samo riječi hvale za porodicu.

- Znam da je kod njih došla dječakova baka po majci, na nekih mjesec dana, jer je žena slomila ruku u predjelu lakta i bila je skroz u gipsu. Mali je krenuo u školu u Đeru kada je bio 4. razred, koliko znam bio je odličan đak - rekao je u šoku drugi komšija.