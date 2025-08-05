Poznati pjevač optužen za zlostavljanje supruge i djeteta: Pokazivao genitalije pred djetetom, plašio ih nožem

Općinsko krivično tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv poznatog hrvatskog pjevača zbog dugotrajnog nasilja nad suprugom i maloljetnim djetetom, prenosi Index.

Kako navodi tužilaštvo, zlostavljanje je trajalo gotovo dvije godine – od početka 2021. do oktobra 2022. – a uključivalo je svakodnevna verbalna ponižavanja i vrijeđanja pred djetetom.

Pjevač, čije ime Index ne objavljuje radi zaštite identiteta djeteta, optužen je da je suprugu nazivao pogrdnim imenima poput "kurva" i "preljubnica", te psovao njenu majku.

Prijetnje nožem pred djetetom

U optužnici se navodi i niz konkretnih incidenata. U maju 2021. navodno je suprugu i dijete pozvao da sjednu za sto u kuhinji, gdje je ispred njih stavio nož kako bi ih zastrašio. Kada je žena pokušala napustiti stan, zaključao je ulazna vrata.

U drugom slučaju, kako se navodi, u hodniku stana gurnuo joj je prste u uši i snažno ih stiskao, pri čemu je imao duge nokte na kažiprstu.

Nasilje je dodatno eskaliralo kada je supruga odlučila da se razvede i pronašla novog partnera. U septembru 2022., po povratku s mora, pred djetetom joj je rekao da je "kurva" i da se "na moru j**ala".

Također je, prema navodima iz optužnice, djetetu pokazivao svoje genitalije i ćelavi dio tjemena, objašnjavajući da je to "testosteron" i da je "normalno da ima ljubavnicu kad supruga ne želi imati odnos s njim".

Zabrana približavanj

Prema riječima supruge, odnos između njih bio je narušen duže vrijeme, a situacija je kulminirala 2021. godine, kada su "vrijeđanja i psovanja postala svakodnevica".

Tokom krivičnog postupka, pjevaču su izrečene mjere opreza – zabrana približavanja i kontaktiranja supruge, kao i udaljenje iz porodičnog doma.

Tužilaštvo predlaže da mu se izrekne jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvije godine – od čega bi jednu godinu proveo u zatvoru, dok bi druga bila uslovna, uz rok kušnje od tri godine.