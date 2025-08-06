IMALA SAMO 19 GODINA

Ajla Nuhanović se spremala na more, otac joj nosio kofere kada je usmrtio pijani vozač

Otac je izgubio iz vida na nekoliko sekundi, a potom zauvijek, kažu svjedoci

Ajla Nuhanović. Facebook

Dž. R.

6.8.2025

Ajla Nuhanović iz Kalesije poginula je kada je udario pijan vozač. Imala je samo 19 godina.

Nesreća se desila jučer, na magistralnom putu M-18, u blizini firme Omega. Vozač V.H. (1999) iz Kladnja, upravljajući putničkim vozilom marke Volkswagen Passat, u alkoholisanom stanju i pri velikoj brzini, udario je dok je prelazila cestu, potvrđeno je iz MUP-a TK.

Prema riječima očevidaca, Ajla je zajedno sa svojim ocem bila na putu prema moru. Njen otac je nosio kofere nekoliko koraka ispred nje.

- U trenu, radost i iščekivanje odmora pretvoreni su u tragediju. Otac ju je izgubio iz vida na nekoliko sekundi, a potom zauvijek. Tražio je i našao onako kako niko ne bi trebao naći svoje dijete - kazali su potreseni svjedoci događaja.

Vozač koji je usmrtio Ajlu uhapšen je na licu mjesta, a protiv njega će biti pokrenut krivični postupak.

Ova tragedija ostavlja porodicu u vječnoj boli, a javnost u šoku, bijesu i nevjerici.

- Ajlu nije ubio samo automobil – ubio ju je sistem koji godinama toleriše pijane ubice za volanom – poručila je spisateljica Sadžida K. Mujezinović u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

# NESREĆA
# ŽIVINICE
# AJLA NUHANOVIĆ
