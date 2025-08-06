Helikopter krenuo po pacijenta i srušio se: Poginuli svi putnici

Medicinski helikopter za transport srušio se na sjeveroistoku Arizone, a poginule su četiri osobe.

Helikopter je krenuo iz Albukerkija u Novom Meksiku i bio je na putu da pokupi pacijenta iz bolnice kada se srušio i zapalio u blizini aerodroma Činle oko 12.40 sati.

Na lice mjesta su odmah požurile sve hitne službe, ali nažalost nije bilo preživjelih. Prema pisanju medija, u avionu su bila dva pilota i dva bolničara.

- Pokušali su da slete i nažalost nešto je pošlo po zlu - rekao je načelnik policije Emet Jazi.

Posada je planirala da preuzme pacijenta kome je bila potrebna intenzivna njega iz federalne bolnice Indijanske zdravstvene službe u Činleu, rekla je Šaren Sandoval, direktorica Odjeljenja za vanredne situacije naroda Navaho. Ona je rekla da je plan bio da se vrate u Albukerki. Lokacija i stanje pacijenta nisu poznati.