Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA

Helikopter krenuo po pacijenta i srušio se: Poginuli svi putnici

Pokušali su da slete i nažalost nešto je pošlo po zlu - rekao je načelnik policije

S mjesta nesreće. You Tube

Dž. R.

6.8.2025

Medicinski helikopter za transport srušio se na sjeveroistoku Arizone, a poginule su četiri osobe.

Helikopter je krenuo iz Albukerkija u Novom Meksiku i bio je na putu da pokupi pacijenta iz bolnice kada se srušio i zapalio u blizini aerodroma Činle oko 12.40 sati.

Na lice mjesta su odmah požurile sve hitne službe, ali nažalost nije bilo preživjelih. Prema pisanju medija, u avionu su bila dva pilota i dva bolničara.

- Pokušali su da slete i nažalost nešto je pošlo po zlu - rekao je načelnik policije Emet Jazi.

Posada je planirala da preuzme pacijenta kome je bila potrebna intenzivna njega iz federalne bolnice Indijanske zdravstvene službe u Činleu, rekla je Šaren Sandoval, direktorica Odjeljenja za vanredne situacije naroda Navaho. Ona je rekla da je plan bio da se vrate u Albukerki. Lokacija i stanje pacijenta nisu poznati.

Plemenske vlasti su počele da primaju izvještaje u 12.44 o crnom dimu na aerodromu, rekao je Sandoval. Uzrok nesreće nije poznat, saopštilo je pleme. Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja i FAA sprovode istragu.

- To su bili ljudi koji su posvetili svoje živote spasavanju drugih i njihov gubitak se duboko oseća širom naroda Navaho - rekao je predsjednik naroda Navaho, Buu Nigren.

Medicinski transport zračnim putem iz naroda Navaho je uobičajen jer je većina bolnica mala i ne nudi naprednu ili traumatsku njegu. Aerodrom Činle je jedan od rijetkih aerodroma koje pleme posjeduje i kojima upravlja na ogromnom rezervatu od 70.000 kvadratnih kilometara koji se proteže u Arizonu, Novi Meksiko i Jutu - najvećoj kopnenoj bazi bilo kog plemena američkih starosjedilaca.

# HELIKOPTER
# NESREĆA
# SAD
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.