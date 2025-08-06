ARNAUTOVIĆ ZA "AVAZ"

Osumnjičeni za nesreću u kojoj je poginula Ajla Nuhanović u Živinicama će danas biti ispitan

Tokom dana će biti donesena naredba o provođenju istrage

Ajla Nuhanović krenula s ocem na more. Facebook

Piše: Amila Ovčina

6.8.2025

U Živinicama se jučer desila saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala Ajla Nuhanović (19) iz Kalesije, a usmrtio je pijani vozač V.H., rođen 1999. godine iz Kladnja.

On je priveden na licu mjesta, a o slučaju je govorio portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović za "Avaz" i naveo da će se danas donijeti naredba o provođenju istrage.

- Osumnjičeni je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva. Tokom dana će biti donesena naredba o provođenju istrage i bit će ispitan. Kad tužilac završi, objavit ćemo saopćenje o daljim mjerama koje će se poduzeti - kazao je Arnautović.

# TUŽILAŠTVO TK
# ŽIVINICE
# AJLA NUHANOVIĆ
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.