Osumnjičeni za nesreću u kojoj je poginula Ajla Nuhanović u Živinicama će danas biti ispitan

U Živinicama se jučer desila saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala Ajla Nuhanović (19) iz Kalesije, a usmrtio je pijani vozač V.H., rođen 1999. godine iz Kladnja.

On je priveden na licu mjesta, a o slučaju je govorio portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović za "Avaz" i naveo da će se danas donijeti naredba o provođenju istrage.

- Osumnjičeni je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva. Tokom dana će biti donesena naredba o provođenju istrage i bit će ispitan. Kad tužilac završi, objavit ćemo saopćenje o daljim mjerama koje će se poduzeti - kazao je Arnautović.