Otkrivamo identitet muškarca koji je pijan usmrtio Ajlu Nuhanović u Živinicama!

Vejsil Halilović (26) iz Kladnja upravljao je vozilom Passat kada je udario djevojku Ajlu Nuhanović, koja je od posljedica povreda preminula u Živinicama!

Halilović je uhapšen na licu mjesta, a o slučaju je govorio portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović za "Avaz" i naveo da će se danas donijeti naredba o provođenju istrage.

- Osumnjičeni je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva. Tokom dana će biti donesena naredba o provođenju istrage i bit će ispitan. Kad tužilac završi, objavit ćemo saopćenje o daljim mjerama koje će se poduzeti - kazao je Arnautović.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u 3:34 sata na magistralnom putu M18, kada je na Ajlu naletilo vozilo "Passat", dok je prelazila cestu, a kojim je pijan upravljao Vejsil Halilović.