Podignuta optužnica protiv monstruma Emira Selimovića koji je ubio suprugu i sina dok su spavali

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Emira Selimovića (38) iz Kalesije zbog postojanja osnovane sumnje da je na podmukao način u sticaju počinio dva krivična djela ubistva, svoje supruge I.S i njihovog trinaestogodišnjeg sina. Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje.

Optužnicom se Selimović tereti da je 12. februara 2025. godine u periodu od 3 do 6 sati ujutro u porodičnom stanu u Kalesiji, dok su supruga i sin spavali, na podmukao način iskoristio njihovu nemogućnost da se odbrane i rukama im stezao vrat sve dok nisu prestali disati, te je nastupila njihova smrt uslijed zagušenja. Nakon počinjenih krivičnih djela automobilom u vlasništvu supruge je pobjegao i skrivao se nekoliko dana od policijskih i istražnih organa.

Podsjećamo, osumnjičenog su 17. februara slobode lišili policijski službenici MUP-a RS, PS Prnjavor, na području Gornje Mravice kod Prnjavora, nakon intenzivne potrage i niza operativnih i istražnih radnji provedenih u koordinaciji sa istražiteljima Sektora kriminalisitičke policije MUP-a TK u cilju lociranja i lišenja slobode osumnjičenog.

Tokom provođenja istrage su obavljena brojna vještačenja i istražne radnje, te su uz optužnicu Kantonalnom sudu Tuzla priloženi brojni materijalni dokazi.

Postupajući tužilac je Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog da se Selimoviću produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku.