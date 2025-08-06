Ovo je motociklista koji je poginuo kod Jablanice

Na magistralnom putu M -17 Jablanica – Potoci, u mjestu Bijela, jutros oko 10 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao motociklista, potvrđeno je iz MUP-a HNK ranije za "Avaz".

Vozač motora A.K. je, prema prvim informacijama izgubio kontrolu nad vozilom i iz nepoznatih razloga sletio s puta u korito Neretve.

Na licu mjesta nalaze se pripadnici Policijske uprave Konjic, Hitna pomoć i vatrogasci.

Saobraćaj na ovoj dionici puta je u potpunosti obustavljen, a policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti nesreće.