SUKOB

Krvavi obračun na Pagu: Crnogorac brutalno pretukao Nijemca pred svjedocima

Njemački turista remetio javni red i mir, a završio s teškim povredama u zadarskoj bolnici

Na Pagu dogodio se brutalan obračun. Društvene mreže

A. H. K.

6.8.2025

Na Pagu dogodio se brutalan obračun koji je šokirao turiste i mještane. Prema policijskom izvještaju, ispred jednog ugostiteljskog objekta 28-godišnjak iz Crne Gore teško je povrijedio 37-godišnjeg njemačkog državljanina koji je, prema navodima, remetio javni red i mir, piše Index.hr.

Incident se odigrao kada je osumnjičeni prišao Nijemcu, napao ga i nanio mu teške tjelesne povrede. Povrijeđeni je hitno prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje su ljekari potvrdili ozbiljnost ozljeda.

Protiv 28-godišnjaka je podnesena krivična prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, nakon čega je predan pritvorskom čuvaru zadarske policije. Istovremeno, 37-godišnji Nijemac je zbog narušavanja javnog reda i mira, uz optužni prijedlog, sproveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

