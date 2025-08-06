Predložen pritvor za Vejsila Halilovića (26) iz Kladnja koji je usmrtio Ajlu Nuhanović u Živinicama

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Vejsila Halilovića (26) iz Kladnja zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, a vezano za saobraćajnu nesreću koja se dogodila u ranim u jutarnjim satima 5. avgusta 2025. godine, kada je smrtno stradala pješakinja A.N (19) iz Kalesije.

Kako se navodi u saopćenju, Halilović je osumnjičen da je oko 3:45 sati, pod uticajem alkohola i opojne droge amfetamin, na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo u blizini robne kuće „Omega“ u Živinicama, iako je bio svjestan da nije sposoban za vožnju, da može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost živote ljudi, krećući se neprilagođenom brzinom vozilom „ VW Passat“, na dionici puta na kojoj je mogao uočiti pješaka, na vrijeme reagovati i smanjiti brzinu, što nije uradio, te je ostvario kontakt sa pješakinjom prednjim desnim dijelom vozila, uslijed čega je A.N od posljedica povreda smrtno stradala.

Uviđaj na mjestu događaja su obavili dežurni tužilac i istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Živinice. Po nalogu tužioca na uviđaj je izašao i vještak saobraćajne struke. Odmah nakon saobraćajne nesreće osumnjičeni je lišen slobode. Obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu PU Živinice, Halilović je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Istraga će se nastaviti i u narednom periodu.

Podsjećamo, nesretnu djevojku Ajlu Nuhanović usmrtio je Vejsil Halilović, koji je priveden na licu mjesta.