MJESTO VUČKOVCI

Novi detalji jezive nesreće kod Gradačca: Poginuo vozač mopeda

Vozač mopeda je zadobio teške povrede, nakon čega je prevezen vozilom Hitne pomoći u UKC Tuzla, gdje je podlegao povredama

MUP TK: Uviđaj u toku. Nikola Tomić (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. Bešić

6.8.2025

Danas oko 17 sati u mjestu Vučkovci na području Gradačca dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio vozač mopeda rođen 1965. godine.

Prema podacima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u nesreći su učestvovali moped i putničko vozilo. Vozač mopeda je zadobio teške povrede, nakon čega je prevezen vozilom Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje je preminuo usljed zadobijenih povreda.

Na licu mjesta uviđaj obavljaju dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u saradnji sa službenicima Odjeljenja kriminalističke policije PU Gradačac. Uzroci i okolnosti ove nesreće biće utvrđeni nakon okončanja istrage.

Saobraćaj na magistralnoj cesti u Vučkovcima je trenutno obustavljen, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# UKC TUZLA
# GRADAČAC
