Ovo je mladić koji je poginuo u stravičnoj nesreći kod Bihaća

U stravičnoj nesreći koja se dogodila u jutarnjim satima u mjestu Ripač, kod Bihaća, nažalost, poginuo je mladić Samir Demirović, nezvanično saznaje portal "Avaza".

Nesretni mladić je 2005. godište. Još jedna osoba je povrijeđena, ali se nalazi van životne opasnosti.

Brojni prijatelji mladića se emotivnim porukama opraštaju od njega.

Tragičan ishod nesreće potvrdili su za "Avaz" iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su pripadnici policije, a više informacija o okolnostima nesreće.