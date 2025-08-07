Nestanak koji je paralisao Hamburg: Pronađeni bicikl i odjeća dječaka na obali jezera

Hamburško naselje Vinterhude sinoć je bilo mjesto dramatične potrage nakon što je nestao trinaestogodišnji dječak. Policija i spasilačke službe tragaju za njim nakon što su njegovi bicikl i odjeća pronađeni pored jezera Stadtparkse.

Zabrinutost spasilaca

Dječak star 13 godina nestao je u srijedu navečer u Hamburgu, nakon što se nije vratio kući iz parka, što je izazvalo veliku zabrinutost njegovih roditelja. Odmah su kontaktirali policiju, a potraga je započeta bez odlaganja, piše Bild.

Policijska patrola ubrzo je pronašla njegov bicikl, dio odjeće i lične stvari na obali jezera u gradskom parku Stadtparkse, u naselju Vinterhude. Ti tragovi su ukazivali na mogućnost da je dječak ušao u vodu.

Temperatura jezera u tom trenutku iznosila je svega 21 stepen, što je dodatno pojačalo zabrinutost spasilaca. Pokrenuta je velika akcija spasavanja, u kojoj su učestvovali vatrogasci, ronioci i pripadnici njemačke spasilačke službe DLRG. U potragu su uključeni čamci, dronovi i sonar uređaji.

Bez rezultata

Na terenu su angažovane spasilačke ekipe iz cijelog Hamburga, a istovremeno se pretraživao i okolni park, jer se nije mogla isključiti mogućnost da se dječak sklonio negdje na suho.

Uprkos naporima, potraga tokom noći nije dala rezultate. Nakon tri i po sata, potraga je privremeno obustavljena zbog mraka i bezbjednosti spasilačkih timova. Akcija je potom nastavljena jutros.

Građani Hamburga, uznemireni ovom viješću, nadaju se sretnom ishodu, dok policija apeluje na sve koji imaju bilo kakve informacije da se odmah jave.