Prijedor: Pronađeno i oduzeto 5 kilograma droge

Policijski službenici PU Prijedor juče su na području ovog grada realizovali akciju kodnog naziva "MAN" i tom prilikom lišili slobode lice N. T. Iz Novog Grada i A. K. iz Gračanice. Pretresom teretnog vozila kojim je prethodno upravljao A.K. pronađeno je i oduzeto 5.078 grama zelene biljne materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu i 7,6 grama bijele praškaste materije koja izgledom asocira na amfetamin-spid.

U toku je kriminalistička obrada nakon koje će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga" lica biti predata tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, pod čijim nadzorom je akcija koja je usmjerena sprečavanje proizvodnje i prometa droge realizovana.

Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na pronalasku još jednog lica iz Novog Grada koje se dovodi u vezi sa osobama koje su lišene slobode.

Nezvanično se saznaje da je Novljanin uhvaćen na djelu u primopredaji droge profesionalnom vozaču iz Gračanice, koji je vozio kamion preduzeća za kojeg je radio.