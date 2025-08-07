Maloljetnik osumnjičen za ubistvo, policija čuva njegovu kuću

Maloljetniku iz Velikog Trnovca, koji se sumnjiči za ubistvo A. M. (18) iz Bujanovca, određen je pritvor u trajanju od mjesec dana. Kako se radi o maloljetnoj osobi, slučaj je prebačen u Viši sud u Vranju, gdje će se postupak voditi pred sudijom za maloljetnike.

U Velikom Trnovcu, najvećem albanskom selu u opštini Bujanovac, kuću maloljetnika trenutno čuva policija.

- Priča se da su otac i stric ovog dječaka učestvovali u tuči, kao i da su čim su saznali da je A. M. preminuo u Nišu, odmah napustili bolnicu u Vranju i pobjegli na Kosovo. Koliko je to tačno, ne znam. Također, govori se da su se danima pred ubistvo jurili automobilima, svađali, te da su bile uključene dvije grupe. Sve se to desilo zbog ranijih loših međuporodičnih odnosa - ispričao je jedan mještanin sela.

Drugi mještanin kaže da porodice imaju kriminogenu prošlost i da su "spremni na sve".

- Ne isključujem mogućnost krvne osvete, jer zašto bi muškarci bježali na Kosovo? Iako je krvna osveta skoro iskorenjena, ovi ljudi, sa obje strane, spremni su na sve. Prvobitno se govorilo da je otac maloljetnika ubio mladića, ali izgleda da to nije tačno - dodao je sagovornik.

Podsjetimo, u masovnoj tuči koja se dogodila u Bujanovcu u noći između utorka i srijede, jedan mladić je preminuo od zadobijenih povreda, dok je više osoba, uključujući i maloljetnika osumnjičenog za ubistvo, povrijeđeno.

- Grupa mladića jurila se po gradu, a kasnije je izbio veliki sukob. U krvavoj tuči jedan tinejdžer je izvadio nož i više puta ga zario u grudi mladiću - naveo je izvor „Blica“.