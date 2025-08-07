Mladić koji je usmrtio pedagogicu objavljuje snimke divlje vožnje na Instagramu

Prema izvještaju ATV -a, snimak prikazuje vozača "Mercedesa" koji noću na autoputu Banja Luka – Gradiška ubrzava do 208 km/h dok snima instrument tablu mobilnim telefonom. Video je snimljen blizu isključenja za Aleksandrovac, gdje je dozvoljena brzina 130 km/h, što znači da je vozio 78 km/h preko ograničenja.

Na svom Instagram storyju, Srdić se pohvalio snimkom bahate vožnje, što je izazvalo šok i bijes među njegovim sugrađanima.

Stefan Srdić (21) iz Banja Luke, optužen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila pedagogica OŠ "Branko Radičević" Milana Koprena (47), objavio je na društvenim mrežama video u kojem se vidi kako divlja autoputem vozeći brzinom od 208 km/h.

Prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, za prekoračenje brzine za više od 30 km/h predviđena je novčana kazna od 400 do 1.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom od dva do šest mjeseci i dva kaznena boda.

Srdića očekuje suđenje po optužnici da je iz nehata prouzrokovao stravičnu saobraćajnu nesreću na Rebrovačkom mostu u Banja Luci, u kojoj je poginula pedagogica Milana Koprena. Optužnica je podignuta 2. oktobra prošle godine, a potvrđena 13. decembra. Srdić je negirao krivicu, a suđenje još nije zakazano. Očekuje se da će se slučaj naći pred sudijom tek u martu naredne godine.

Nesreća se dogodila 22. aprila prošle godine u 18:45 sati. Optužnica navodi da se Srdić upravljajući "Peugeotom 207" kretao Ulicom vojvode Petra Bojovića u Banja Luci, iz Borika prema Starčevici, nepropisnom brzinom od 83 km/h na mjestu gdje je ograničenje 50 km/h.

- Zbog kretanja takvom brzinom i naglog zakretanja točka upravljača, došlo je do zanošenja i nekontrolisanog kretanja vozila, prelaska s lijeve na desnu saobraćajnu traku, a potom i na trotoar i travnatu površinu desno od kolovoza - stoji u optužnici.

Izletanjem s kolovoza, "Peugeot" je udario pješakinju Milanu Koprenu koja se kretala trotoarom i priklještio je uz ogradu mosta. Zadobila je teške povrede od kojih je na licu mjesta preminula.