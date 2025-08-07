Predložen pritvor za Almedina Rabića iz Gradačca zbog napada na policiju

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Gradačcu stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Almedina Rabića (37) iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i oštećenje tuđe stvari.

Rabić je osumnjičen da je u popodnevnim satima 5. augusta u mjestu Mionica na području Gradačca pred kućom oštećenog A.O istom uputio ozbiljne prijetnje da će napasti na njegov život i tijelo i pucati u njega, i to u prisustvu dva policijska službenika PU Gradačac koji su prethodno izašli na intervenciju po prijavi A.O. Kada su mu policajci izdali jasne naredbe da prestane sa prijetnjama, počeo ih je vrijeđati i fizički nasrnuo na oba policajca i nanio im lakše tjelesne povrede, nakon čega su ga policijski službenici stavili pod kontrolu, sprječili dalje napade, lišili ga slobode i priveli ga u prostorije za zadržavanje u PU Gradačac.

U prostorijama za zadržavanje PU Gradačac osumnjičeni je u ranim jutarnjim satima 6. augusta upotrebom fizičke sile oštetio zid i malter oko ulaznih vrata i udarao nogama i rukama u vrata prostorije i oštetio ih, i tako PU Gradačac pričinio materijalnu štetu.

Nakon kriminalističke obrade, Rabić je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, saopćeno je iz Kantonalnof Tužilaštva TK-a.