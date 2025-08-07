Drama u Budvi: Atentator Ljubiši pucao u glavu

Marko Ljubiša Kan. Telegraf.rs

A. O. / Telegraf.rs

7.8.2025

Budvanin Marko Ljubiša Kan ranjen je u popodnevnim satima na bazenu hotela u Pržnu, kod Budve, a prema saznanjima Telegrafa, atentator je Ljubiši pucao u glavu, ali on nije u životnoj opasnost.

Sa lica mjesta. Vuk Lajović / Vijesti.me

Osoba je ispalila još nekoliko metaka koji su promašili Kana. Na njega je navodno, kako "Vijesti" saznaju, pucao gost hotela. Na fotografijama Telegrafa vidi se kako ljekari previjaju Kana, koji je svjestan, a vide se i tragovi krvi na glavi.

Podsjetimo, Budvanin Marko Ljubiša Kan, koji je popodne ranjen u Pržnu kraj Budve, prema operativnim saznanjima policije je navodno, visokopozicionirani pripadnik škaljarskog kriminalnog klana.

