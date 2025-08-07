Užas u bh. gradu: Dvije osobe ubijene u pucnjavi, jedna ranjena, počinilac u bjekstvu

Dvije osobe ubijene su, a jedna je ranjena u pucnjavi koja se desila večeras oko 19 sati u Bosanskom Šamcu, a policija traga za počiniocem ovog krivičnog djela.

Ovo je potvrđeno iz Policijske uprave Bijeljina.

- Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina intenzivno tragaju za licem koje je danas oko 19:10 na području općine Šamac, hicima iz vatrenog oružja, usmrtilo dva i ranio jedno lice -saopćeno je večeras iz PU Bijeljina.

Na područje Šamca upućena je i Jedinica Žandarmerije, a sve u cilju pronalaska lica čiji je identitet poznat.

- Povrijeđeno lice prevezeno je u zdravstvenu ustanovu u Doboj radi ukazivanja medicinske pomoći - navedeno je u saopćenju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti.