Preživio pet puta smrt: Ko je Marko Ljubiša Kan koji je danas upucan u Budvi

Marko Ljubiša Kan, blizak prijatelj Luke Bojovića i visokopozicionirani škaljarac, iz Budve danas je ranjen u pucnjavi u ovome gradu. On je do sada pet puta napadnut dva puta u Beogradu i tri puta u Budvi, prenosi Srpska info.

Prva likvidacija na Kana dogodila se 2009. godine u Beogradu, na njega je tada pucano na parkingu Beogradske arene poslije utakmice Partizan – Panatinaikos i tom prilikom upucan je u vrat, a policija je tada zaključila da je riječ o nekim njegovim neraščišćenim kriminalnim računima.

Marko Ljubiša Kan je u aprilu 2012. godine izručen iz Srbije u Crnu Goru, jer je za njim bila raspisana potjernica Interpola na osnovu naredbe podgoričkog Višeg suda, zbog sumnje da je umiješan u pokušaj ubistva.

Četiri metka

Samo četiri godine kasnije, teško je ranjen 2013. godine u Beogradu, kada je pucano na njegov Golf i pogodila su ga četiri metka u grudi i vrat.

Njegovo ranjavanje ostalo je upamćeno i po tome što je uspio sam da se domogne službe Hitne pomoći, gdje je došetao okrvavljen i pao na ulaznim vratima.

Kan tada nije htio da kaže šta mu se dogodilo, gdje, niti ko je pucao na njega. Rekao je svoje ime i izgubio svijest.

Pucano iz automatskog oružja

Treći pokušaj ubistva, šest godina kasnije dogodio se 2019. godine u Budvi kada je na njega i njega i njegova dva tjelohranitelja u Budvi pucano iz automatskog oružja. Napadači su tom prilikom bili maskirani silikonskim maskama.

Napad na Budvane dogodio se ispod bedema Starog grada, u lokalu “Kolkovado”. U toj pucnjavi ranjeni su njegov prijatelj Dragan Marković i kum Goran Slovinić. Kan tom prilikom nije ni okrznut, a svjedoci napada ispričali su da je preživio spletom čudnih okolnosti.

Kana pokušali da ubiju Vračarci

Posljednji pokušaj likvidacije na Kana, dogodio se dvije godine kasnije kada je kriminalna grupa “vračarci” pokušala da ga liši života.

Tužilaštvo u Crnoj Gori podiglo je optužnicu 2021. godine protiv kriminalne grupe “Vračarci” koja se sumnjiči da je krajem januara planirala da ubije Marka Ljubišu Kana. Tada ga je kako se sumnja, spasio njegov kum Goran Slovnić koji je primijetio da ga muškarac prati.

U optužnici se navodi i da je likvidaciju škaljarca organizovao Džoni sa Vračara, vođa kriminalne grupe “Vračarci” koja je blisko sarađivala sa kavčanima i grupom Velje Nevolje i Marka Miljkovića.

Kako se navodi u optužnici, Kana je trebalo da liši života Lazar Ilić iz Kraljeva, koji je osumnjičen i za ubistvo Aleksandra Šarca u TC “Ušće” u Beogradu.

- Lazar Ilić, koji je po nalogu izvjesnog Džonija sa Vračara trebalo da puca, u jednom od tri iznajmljena štek stana u Budvi čekao je znak za akciju od optuženog Strahinje Savića, zaduženog za praćenje mete – navodi Tužilaštvo.

Spasio ga kum

Kana je tada od “Vračaraca” spasio njegov kum Slovnić koji je navodno, 22. januara na ulici zaustavio Strahinju Savića jer se ponašao sumnjivo i tražio od njega da mu kaže ko ga je poslao.

Policija je tada registrovala raspravu i privela Strahinju Savića, koji je čak i priznao policiji planove za likvidaciju Kana nakon čega su uhapšeni i ostali pripadnici grupe.

Savić je tada policiji odmah otključao i svoj kriptovani telefon i dao im šifru za aplikaciju Skaj.

U vrijeme organizovanja likvidacije Kana, Velja Nevolja i Marko Mesar u tom trenutku bili su gosti Radoja Zvicera u Crnoj Gori.

- Ilićev zadatak bio je da ispali hitac u Kana, dok je Savićevo zaduženje bilo da prati i opservira metu, ali i pruža logističku podršku izvršiocima. Grga i Klečak su prihvatili da izvršioce krivičnih djela prevoze preko granica i povezuju s drugim članovima grupe. Mileković je prihvatio da prati osobe koje je trebalo da budu likvidirane, te da daje uputstva prilikom realizacije – navodi se u optužnici.

Ranjen na bazenu u Budvi

Marko Ljubiša Kan je ranjen danas, na bazenu hotela u Pržnu, kad je na njega pucano.

Na licu mjesta bila je prisutna ekipa Hitne pomoći koja previja ranjenog Marka Ljubišu Kana.