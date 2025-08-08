Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Novi detalji: U pucnjavi u Sarajevu ranjen muškarac, policija u potjeri za bjeguncem

Zadobio lakše tjelesne povrede

Sa lica mjesta - Avaz
Sa lica mjesta - Avaz
Sa lica mjesta - Avaz
Sa lica mjesta - Avaz
Sa lica mjesta - Avaz
+1
Piše: Dženana Redžepagić

8.8.2025

Sinoć je u sarajevskoj ulici Talirovića došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba ranjena. Policija je u potrazi za osumnjičenim za pucnjavu, potvrđeno je za portal "Avaza".

- Nekoliko minuta prije ponoći u ulica Talirovića, došlo je do upotrebe vatrenog oružja, a povrijeđenom muškarcu je konstantovana lakša tjelesna povreda na Kliničkom centru Sarajevo. Policijski službenici imaju saznanja o osobi za koju postoji osnov sumnje da je izvršila ovo krivično djelo i za njim je u toku intenzivna potraga - potvrdila je za "Avaz" Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS. 

Na terenu su sinoć bili i uposlenici Hitne pomoći, koji su ukazali ljekarsku pomoć jednoj osobi.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.