Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Bosanskom Šamcu

Muškarac i žena ubijeni su u pucnjavi koja se desila sinoć u Bosanskom Šamcu oko 19 sati, a lice osumnjičeno za dvostruko ubistvo lišeno je slobode.

- Muškarac čiji su inicijali R. J. uhapšen je jutros u 6.00 zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo dva lica i krivično djelo teška tjelesna povreda jednog lica - navodi se u saopštenju Policijske uprave Bijeljina, prenosi Srna.

Prema saznanjima ATV-a, naoružani muškarac došao je u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.

Za osumnjičenim se tragalo juče od 19 sati zbog sumnje da je u selu Donja Slatina ubio supružnike Nedeljku i Gorana Ilića, te ranio Nedeljkinog brata Milutina Trifunovića. Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, piše Telegraf.rs.

Lice koje je ranjeno u pucnjavi je prevezeno u Dobojsku bolnicu. Težine povreda koje je zadobio nisu poznate.

O svemu ovome obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji rukovodi istragom.



