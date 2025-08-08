Poznat identitet dvostrukog ubice iz Bosanskog Šamca: Sumnja se da je ljubomora motiv ubistva

Rano jutros uhapšen je Ranko Jaćimović koji je osumnjičen za ubistvo supružnika i ranjavanje treće osobe u Bosanskom Šamcu, potvrđeno je za ATV.

- Muškarac čiji su inicijali R. J. uhapšen je jutros u 6.00 zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo dva lica i krivično delo teška telesna povreda jednog lica - navodi se u saopštenju Policijske uprave Bijeljina, prenosi Srna.

Za Jaćimovićem se tragalo od 19 sati jučer zbog sumnje da je u selu Donja Slatina ubio supružnike Nedeljku i Gorana Ilića, te ranio Nedeljkinog brata Milutina Trifunovića.

Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, saznaje ATV, odnosno to što je Ranko godinama bio zaljubljen u Nedeljku. Njih dvoje su zabavljali prije više od dvije decenije, ali ni nakon što je svako otišao na svoju stranu i stvorio svoju porodice, Ranko svoju zaljubljenost nije krio. Navodno joj je slao pisma i slično.

Kobnog dana Nedeljka je bila u posjeti kod svog brata Milutina Trifunovića, kada je naoružani Ranko došao u dvorište i ubio Nedeljku i njenog supruga Gorana Ilića, dok je Trifunovića ranio.

Nakon pucnjave Trifunović je prevezen u dobojsku bolnicu ”Sveti apostol Luka”, radi ukazivanja ljekarske pomoći.