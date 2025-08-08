Tužilaštvo TK zatražilo pritvor za Emira Zahirovića koji je prijeteći pištoljem opljačkao kladionicu

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Emira Zahirovića (32) iz Gračanice zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo.

- Zahirović je osumnjičen da je 4. augusta 2025. godine u večernjim satima u Špionici kod Srebrenika, sa maskom na licu ušao u jednu sportsku kladionicu i uperio pištolj u radnicu, uz prijetnju da će ga upotrijebiti ukoliko mu ne preda novac od pazara. Radnica u strahu za život je bila prinuđena da mu preda oko 740 KM, čime je sebi pribavio protipravnu korist i oštetio kladionicu za navedeni iznos - rečeno je iz Tužilaštva TK.

Policijski službenici OKP PU Srebrenik su obavili uviđaj na mjestu događaja te su poduzete operativne i istražne radnje u cilju utvrđivanja identiteta i lokacije osumnjičenog.

Obavljen je pretres stambenog objekta koji koristi u Gračanici, a nakon što je lociran službenci PU Srebrenik su ga uhapsili u večernjim satima 5. augusta.

Nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, Zahirović je predat u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Istražne radnje su u toku.