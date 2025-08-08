Drama u Banjoj Luci: Čovjek ganjao svećenika s nožem

U Banjalučkom naselju Rosulje jučer se desila drama kada je mještanin s nožem u ruci trčao za svećenikom, tvrde komšije.

Mještani su u izjavi ispričali da je na teren izlazilo više patrola policije.

- Stanar zgrade je izašao vani. Pravio je probleme, uznemiravao mještane. Tada je napao popa. Pop mu je govorio da se smiri, što ovaj nije htio. Zatim ga je pop ošamario. Nakon toga napadač vadi nož, a pop je bježao ispred njega - ispričao je jedan mještanin, pišu Nezavisne novine.

Slučaj je nakon toga prijavljen policiji, a mještani kažu da su policajci u više vozila ekspresnom brzinom stigli u tu ulicu.

Iz banjalučke policija kažu da su policajci jučer u ovom gradu identifikovali i uhapsili I.Đ., kojeg terete da je s nožem u ruci jurio sugrađanina.

I.Đ. je, kako je saopšteno, osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti.

- Nadležnoj policijskoj stanici istog dana oko 15.20 muškarac iz Banjaluke je prijavio da je nepoznati muškarac noseći nož u ruci trčao za njim. Kod I.Đ. je utvrđeno 2,62 g/kg alkohola u organizmu - rekli su iz banjalučke policije.

Pretresen je stan koji koristi osumnjičeni I.Đ. te je pronađen i oduzet nož, dužine oštrice 16 cm.