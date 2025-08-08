Mještani šokirani: Ranko je ubio ženu u koju je bio zaljubljen 30 godina

Ranko Jaćimović (56), osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Donjoj Slatini kod Šamca, u žrtve je pucao iz pištolja i prvo je ubio Gorana Ilića. Njegova supruga Nedeljka je pokušala da pobjegne, ali je ubica ranio, a zatim prišao i ubio je.

To su za ATV ispričali šokirani mještani Donje Slatine navodeći da je stravičnom zločinu svjedočilo dvoje rođaka ubijenih, čiji bi iskazi trebali pomoći u rasvjetljavanju svih okolnosti ovog stravičnog zločina.

Spas od smrti

Sve se odigralo juče oko 19 sati pred porodičnom kućom Milutina Trifunovića. Mještani kažu da su Nedeljka i Goran Ilić boravili u Njemačkoj, te da su u Donjoj Slatini bili u posjeti porodici.

- Oni su svi sjedili u dvorištu kada je pred kuću došao Ranko Jaćimović. Potegao je pištolj i prvo pucao u Gorana Ilića. Nedeljka je krenula da bježi, a onda je pucao u nju, da bi joj potom prišao i ubio je. Nakon što su prvi hici ispaljeni Milutin Trifunović pokušao je da se spase i pobjegne u kuću i ubica ga je pogodio pred kućom. Ostao je nepomično da leži, što ga je možda i spasilo od sigurne smrti - u šoku pričaju mještani.

Prema njihovim riječima kao motiv ubistva se pominje ljubomora, odnosno to što je Ranko Jaćimović još od `90-tih bio zaljubljen u Nedeljku, kada su se zabavljali. U međuvremenu ona je otišla da živi u Srbiju, potom i Austriju. Za Gorana se udala prije par godina i otišla u Njemačku. Oboje su prethodno imali po jedan brak i djecu. Ranko je takođe bio oženjen, ima djecu. Opisuju ga kao mirnog čovjeka koji je, kako kažu, bio opsjednut Nedeljkom, što nije skrivao.

- On je nju smatrao za svoju prvu i najveću ljubav. Navodno su čak i održavali kontakt - pričaju mještani.

Nevjerica među mještanima

Tvrde da su svi znali da je Ranko bio zaljubljen u Nedeljku, ali kažu da niko nije mogao da vjeruje da je bio u stanju da počini tako težak zločin.

Nakon ubistva osumnjičeni je mirno otišao iz dvorišta, a pronađen je i uhapšen u kući svog punca na području Obudovca. ATV saznaje da ga je policija brzo locirala, ali da se sa hapšenjem čekalo do jutra kako bi sve prošlo mirno i bez neželjenih posljedica. Prilikom hapšenja Ranko nije pružao otpor i sproveden je na kriminalističku obradu.

U Donjoj Slatini vladaju muk, tišina i nevjerica. Slična situacija je i Obudovcu, gdje policija u potrazi za dokazima pretresa kuću u kojoj Jaćimović uhapšen.