Osumnjičeni za ubistvo bračnog para u Bosanskom Šamcu predat tužilaštvu

Ranko Jaćimović iz Bosanskog Šamca, koji se sumnjiči da je sinoć na području te općine ubio dvoje ljudi i ranio treću osobu, predat je u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Kako je saopćeno, Jaćimović će biti zadržan u zakonskom roku, a tužilaštvo će naknadno odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora.

Nakon zločina, osumnjičeni je pobjegao, ali je jutros uhapšen u okolini Bosanskog Šamca. Sumnjiči se da je ubio supružnike Nedeljku i Gorana Ilića, te da je ranio Nedeljkinog brata Milutina Trifunovića.

Prema navodima televizije ATV, mogući motiv zločina je ljubomora. Novinari ove televizije tvrde da je Jaćimović godinama bio zaljubljen u Nedeljku, što nije skrivao, te joj je navodno slao i pisma.

Iz bolnice "Sveti apostol Luka" u Doboju danas su saopćili da je Trifunović, nakon operacije, u stabilnom zdravstvenom stanju.

Povodom tragedije, u Bosanskom Šamcu će u nedjelju biti proglašen Dan žalosti. Općinske vlasti izrazile su saučešće porodicama nastradalih.