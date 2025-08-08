Visoko u šoku: Naoružani muškarac šetao gradom usred bijela dana

U Visokom su jutros zabilježene nadrealne scene kada je stariji muškarac šetao gradom noseći šešir i štap, a za pojasom mu je visio pištolj. Policija je brzo reagovala i zaustavila ga.

– Šta se dešava sa javnom sigurnošću u Visokom?! Pored svih problema sa drogom, tučama, pucnjavama i saobraćajnim kaosom, sada imamo i ulične revolveraše koji usred bijela dana javno nose oružje – navodi se u objavi na stranici Visoko.co.ba.

Ovaj incident dodatno je uznemirio građane i pokrenuo pitanja o sigurnosti u gradu.

