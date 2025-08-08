Žena jedva izbjegla smrt: Pogledajte snimak strašne saobraćajne nesreće

U centru Banja Luke, na Bulevaru nedaleko od Gimnazije, prevrnula su se dva vozila u saobraćajnoj nesreći u kojoj su dvije osobe povrijeđene i prevezene u bolnicu.
Novi snimak ove nesreće pokazuje da je situacija mogla biti mnogo gora, te da je pravo čudo što je tragedija izbjegnuta.
Na snimku se vidi kako je jedna žena za dlaku izbjegla automobil koji se prevrtao i velikom brzinom kretao prema njoj.
Policija je obavila uviđaj, a okolnosti nesreće i tačan uzrok prevrtanja vozila biće poznati nakon završetka istrage. Nadležni apeluju na vozače i pješake da budu maksimalno oprezni i pridržavaju se saobraćajnih propisa.