Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SNIMILE KAMERE

Video / Teška saobraćajna nesreća: Žena za dlaku izbjegla smrt, auta potpuno uništena

Prema snimcima, automobil je velikom brzinom ušao u kružni tok, udario u kombi, preletio preko ostrva i potom se prevrnuo

Nesreća se dogodila u Banja Luci. Screenshot

E. A.

9.8.2025

U Banjoj Luci jučer je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su povrijeđene dvije osobe, a više vozila je oštećeno.

Nesreću su zabilježile nadzorne kamere.

Prema snimcima, automobil je velikom brzinom ušao u kružni tok, udario u kombi, preletio preko ostrva i potom se prevrnuo.

Samo pukom srećom, prolaznica izbjegla je sigurnu smrt, dok su povrijeđeni Banjalučani M.Ž. i N.P., koji su hitno prevezeni u UKC Banja Luka.

Sudar je bio toliko jak da su kombi i automobil završili prevrnuti, a jedno od vozila se okrenulo na krov i klizilo blizu pješakinje.

– Kako su naveli iz PU Banja Luka u nezgodi su učestvovala lica M.Ž. iz Banja Luke, koje je upravljalo putničkim vozilom marke Ford, te N.P. sa putničkim vozilom marke Opel, dva parkirana vozila su marke Peugeot i Audi.

- Tjelesne povrede zadobila su lica M.Ž. i N.P., a ljekarska pomoć im je ukazana na UKC BL. Na licu mjesta izvršen je uviđaj – saopštili su iz PU Banja Luka.
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# BANJA LUKA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.