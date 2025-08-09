Video / Teška saobraćajna nesreća: Žena za dlaku izbjegla smrt, auta potpuno uništena

U Banjoj Luci jučer je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su povrijeđene dvije osobe, a više vozila je oštećeno.

Nesreću su zabilježile nadzorne kamere.

Prema snimcima, automobil je velikom brzinom ušao u kružni tok, udario u kombi, preletio preko ostrva i potom se prevrnuo.

Samo pukom srećom, prolaznica izbjegla je sigurnu smrt, dok su povrijeđeni Banjalučani M.Ž. i N.P., koji su hitno prevezeni u UKC Banja Luka.

Sudar je bio toliko jak da su kombi i automobil završili prevrnuti, a jedno od vozila se okrenulo na krov i klizilo blizu pješakinje.

– Kako su naveli iz PU Banja Luka u nezgodi su učestvovala lica M.Ž. iz Banja Luke, koje je upravljalo putničkim vozilom marke Ford, te N.P. sa putničkim vozilom marke Opel, dva parkirana vozila su marke Peugeot i Audi.