Kritično stanje sedmogodišnje djevojčice povrijeđene u udesu kod Čelinca

Sedmogodišnja djevojčica koja je povrijeđena u četvrtak u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Grabovica kod Čelinca nakon operativnog zahvata nalazi na aparatima za mehaničku ventilaciju.

- Nastavlja se primjena terapije i metoda intenzivnog liječenja A.B. i sve dalje prognoze su krajnje neizvjesne - rečeno je "Nezavisnim novinama" u Univerzitetsko- kliničkom centru Republike Srpske.

U udesu je podsjećamo, povrijeđeno pet osoba, a među njima su A.B. , J.B. i S.B. koji su hospitalizovani u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje.

- Pacijent J.B. je trenutno stabilnih vitalnih parametara, budna i svjesna. Nastavlja se intenzivno liječenje u Klinici za anesteziju i inetenzivno liječenje. Pacijent S.B. je budan, svjestan i stabilnih vitalnih parametara. Takođe se nastavlja intenzivno liječenje u istoj Klinici. Pacijent D.Š. je hospitalizovan u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju. Stabilnih je vitalnih parametara i ostaje na daljem liječenju i praćenju - rekli su za Nezavisnen novine sa UKC RS.

Saobraćajna nezgoda se desila u Ukrini a učestvovala su dva vozila, saopšteno je ranije iz Policijske uprave Banjaluka.