Svjedoci pucnjave u Sarajevu: "Sakrio se u haustor, pa zapucao na muškarca, čuli smo tri pucnja"

U četvrtak je u večernjim satima došlo do pucnjave u sarajevskoj Općini Stari Grad. Ranjen je jedan muškarac dok se kretao Talirevića ulicom.

Pretres objekata

Napadač je u petak u podnevnim satima uhapšen.

- Muškarac za koji postoji osnov sumnje da je izvršio krivično djelo lišen je slobode. MUP KS će izvršiti pretres stambenih objekata osumnjičenog, a više informacija bit će poznato kasnije - potvrdila je za "Avaz" Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Kako saznaje “Dnevni avaz”, napadač se nekoliko sati krio u haustoru obližnje zgrade, te je, kada je ugledao “metu” izašao i zapucao. Kako su za “Avaz” otkrili svjedoci ove pucnjave, čula su se najmanje tri pucnja.

Uviđaj trajao satima

- Svi smo se prestravili. Ovo je postao divlji zapad. Čuli smo pucnje, a onda jauke. Brzo su stigli hitna pomoć i pripadnici policije. Uviđaj je trajao do poslije ponoći – kazali su svjedoci za naš list.