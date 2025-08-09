Safet Mušić za “Avaz”: Tokom ljeta veća potražnja za drogama, pojačavaju se i aktivnosti dilera

- Tokom ljeta se često bilježe značajni skokovi u broju krivičnih djela vezanih uz drogu, a ovaj trend rezultat je više faktora. Ljetni mjeseci donose pojačano kretanje – turisti, dijaspora, festivali, noćni život – što stvara veću potražnju za drogama. Stoga se pojačavaju i aktivnosti dilera, a policijske akcije često budu usmjerene upravo u ljetnom periodu – kaže Mušić.

Tešanjska policija imala je uspješan dan u kojem je zaplijenila više od pet kilograma droge – amfetamina, marihuane i ekstazija. Stručnjak za sigurnost, Safet Mušić kaže da akcije, poput ove, upućuju na organizirane mreže sa sofisticiranim logističkim kapacitetima.

Podsjeća da je BiH tranzitna zemlja i destinaciona tačka za heroin, skank (sour cannabis), ekstazi i sintetičke droge.

- Uz to, raste proizvodnja i distribucija, uključujući industrijsku proizvodnju u zemlji. Raste prisutnost kokaina, iako još nije dominantan, bilježe se veće zapljene ove vrste droge, što pokazuje jačanje kriminalnih lanaca. Glavni okidači porasta su visoka nezaposlenost i slaba ekonomija, zatim decentralizirana policijska i pravosudna struktura što, uz korupciju, omogućava organiziranim grupama veći prostor za djelovanje. Ljeto će vjerovatno donijeti još nekoliko značajnih policijskih akcija usmjerenih na zapljene droge i oružja. Ali ipak dugoročno gledano bez značajnije koordinacije i reforme, kriminalne mreže će nastaviti rasti i sofisticirati se, smanjujući broj samo improviziranih zapljena – ističe Mušić.

U cilju uspješnije borbe protiv ove vrste kriminala, Mušić predlaže jačanje saradnje policije, carine i tužilaštva na državnom nivou, provjere finansijskih tokova kriminala, unaprješenje prevencije i edukacije mladih prije i tokom ljetne sezone, ali i poboljšanje efikasnosti pravosuđa, te strožije sankcije za dilere s oružjem.