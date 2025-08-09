Video / Uznemirujući snimak iz Živinica: Više osoba se tuklo u kafani, dvoje završilo na UKC Tuzla!

U ugostiteljskom objektu u Živinicama sinoć oko 22 sata je došlo do tučnjave između više osoba, a tom prilikom dvoje je zadobilo teške tjelesne povrede.

Portal "Avaza" je u posjedu snimka ove tučnjave. Snimke gledate na vlastitu odgovornost.

Policijska stanica Živinice je zaprimila prijavu da je u ugostiteljskom objektu na gradskom bulevaru u Živinicama došlo do fizičkog sukoba između više osoba.