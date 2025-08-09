Na mezarju Vlakovo: Klanjana dženaza motociklisti koji je poginuo kod Jablanice

Na Gradskom mezarju Vlakovo danas je klanjana dženaza-namaz Adnanu Šaboviću, koji je preselio na Ahiret u srijedu, 6. augusta 2025. godine, u 35. godini života.
Adnan je smrtno stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu M-17, na dionici Jablanica – Potoci, u mjestu Bijela.
Adnan Šabović, sin Sabine, iza sebe je ostavio suprugu Medinu, djecu Esmu i Adema, sestru Aidu, dedu Sabita, daidže Fahrudina i Muju sa porodicama, punca Hamida, punicu Saniju, šure Emira i Envera, svastike Eminu i Merjemu sa porodicama, te širu rodbinu, prijatelje i komšije.
Nakon dženaze, tevhid je proučen istog dana u porodičnoj kući rahmetlije.