Uhapšen muškarac iz Zemuna zbog napada na bivšu učesnicu "Elite": Aleksandra progovorila o mjesecima nasilja

Muškarac, osumnjičen da je jutros u Zemunu ispalio više hitaca tokom napada na svoju bivšu djevojku, pronađen je i priveden.

Prema informacijama, on je jutros džipom novosadskih registarskih oznaka pokušao udariti automobil u kojem se nalazila njegova bivša partnerka. Nakon što u tome nije uspio, izvadio je vatreno oružje i pucao nekoliko puta. Napadu je navodno prethodila svađa.

Prošla pakao

Kako saznaje Telegraf, riječ je o bivšoj učesnici rijalitija Zadruga, Aleksandri Vučenović, koja je čitav slučaj prijavila policiji.

Ona je za portal ispričala kroz šta je prolazila proteklih mjeseci:

– Bila sam s njim oko četiri mjeseca i preživljavala sam pakao. Imala sam ljubomorne scene, njegove toksične ispade… svašta se dešavalo kod njega u stanu. Jednom sam mu i razbila cijeli stan kada je fizički nasrnuo na mene. Ćutala sam skoro dva i po mjeseca, nisam htjela da ga prijavim jer sam se iskreno plašila da ne bude još gore. Kada se prvi put nađeš u takvoj situaciji, ne znaš šta je najpametnije – da li prijaviti ili šutjeti. Izabrala sam da šutim, ali više nisam mogla jer je sinoć sve prešlo svaku mjeru. Svaki put kada bi me neki dečko, tačnije prijatelj, pozvao, on bi mi oteo telefon i prijetio im da će ih prebiti ili ubiti. Bio je jako ljubomoran, što je i sam priznao, i stvarao mi je veoma neprijatne situacije – rekla je Aleksandra.

Poruka djevojkama

– Kada sam zadobila podlive i masnice, bacio mi je telefon sa trećeg sprata i uvukao me u cijelu tu njegovu manipulaciju. Kako sam uopšte pristala na to, ne znam, ali sam ćutala i trpjela. Smatram da to više ne trebam raditi jer, da se nisam obratila policiji, vjerujem da bi ovo i dalje trajalo. On ne može da prihvati da sa mnom više neće biti – dodala je ona.

Aleksandra se oglasila i na Instagramu, poručivši svim djevojkama:

– Ćutala sam dva i po mjeseca. Zato, djevojke, prijavite psihopate na vrijeme.

Inače, Aleksandra Vučenović učestvovala je u osmoj sezoni rijalitija Elita. Po zanimanju je fotomodel i ima 25 godina.