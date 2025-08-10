Poznat identitet stradalog u Gradišci: Sletio sa ceste, pa poginuo

Dušan S. (47) iz Gradiške poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Greda, potvrđeno je za ATV.

Iz Policijske uprave Gradiška ranije je saopšteno da je D.S. u vrijeme nesreće upravljao automobilom marke citroen te da je izletio sa kolovoza.

U ovoj nesreći, naveli su iz policije, povrijeđen je i suvozač u citroenu M.B. iz Gradiške.

- O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka a uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice bezbjednost saobraćaja Gradiška -naveli su iz policije ranije.