Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JOŠ UVIJEK AKTIVAN

Izbio veliki požar: Na terenu 133 vatrogasca i 44 vozila

Brane se objekti i čeka se pomoć kanadera

Požar još aktivan. Index / Čitatelj

Dž. R.

11.8.2025

Veliki požar izbio je oko 2 sata ujutro kod Jesenica, naselja u općini Dugi Rat u Hrvatskoj, potvrdio je Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) Split za Slobodnu Dalmaciju.

Na terenu su 133 vatrogasca i 44 vozila. Požar je aktivan. 

Brane se objekti i čeka se pomoć kanadera, prenosi Index.

Od 6.15 sati za sav saobraćaj zatvorena je cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu preusmjeravaju saobraćaj i pružaju podršku vatrogascima. 

Saobraćaj se iz Omiša preusmjerava na cestu preko Tugara, a policijski službenici su uspostavili punkt i na raskrsnici iza Stobreča i preusmjeravaju vozače na cestu preko Žrnovnice. Pozivaju se vozači da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu.

# POŽAR
# HRVATSKA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.