Izbio veliki požar: Na terenu 133 vatrogasca i 44 vozila

Veliki požar izbio je oko 2 sata ujutro kod Jesenica, naselja u općini Dugi Rat u Hrvatskoj, potvrdio je Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) Split za Slobodnu Dalmaciju.

Na terenu su 133 vatrogasca i 44 vozila. Požar je aktivan.

Brane se objekti i čeka se pomoć kanadera, prenosi Index.

Od 6.15 sati za sav saobraćaj zatvorena je cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu preusmjeravaju saobraćaj i pružaju podršku vatrogascima.

Saobraćaj se iz Omiša preusmjerava na cestu preko Tugara, a policijski službenici su uspostavili punkt i na raskrsnici iza Stobreča i preusmjeravaju vozače na cestu preko Žrnovnice. Pozivaju se vozači da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu.